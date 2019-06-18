Синоптик рассказала, когда предварительно ослабнет жара в Украине

Жара в Украине, а также в ее столице, по предварительным прогнозам, ослабнет с 25 июня. Южные регионы страны продержатся дольше, там спадения температуры пока не ожидается.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"Упадет температура воздуха примерно до +23…+29 градусов. А пока, 18 июня, ожидается снова +29…+34 градуса, на западе +25…+29 градусов", - рассказала синоптик.

Диденко сообщила, что во вторник, 18 июня, локальные дожди возможны на юго-западе Украины, а также в Винницкой, Черкассой, Полтавской и Сумской областях.

"Эти кратковременные дожди ненадолго освежат воздух, но могут мгновенно переходить в сильный ливень и грозу - внимательно!", - предупредила Диденко.

По ее словам, на остальной территории Украины погода будет сухой.

В Киеве же 18 июня - жара, около 30 градусов, а вероятность осадков - небольшая.

"В столице, по предварительным прогнозам, ослабление жары, ощутимое, предполагается 25 июня", - уточнила синоптик.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, что делать в условиях заставшей внезапно грозы.

Также синоптик дала прогноз на неделю.

Тем временем рабочая неделя в Украине начнется с дождей и похолодания.