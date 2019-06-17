Жара начнет спадать в некоторых регионах со вторника: синоптик дала прогноз на неделю

На текущей неделе синоптическая ситуация особо не изменится, однако в некоторых регионах Украины аномальная жара начнет спадать. В частности, на севере и западе страны.

Об этом в своем блоге сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Преобладать будет жаркая погода. Однако на севере и в западной части возможно незначительное ослабление жары до +27…+32 градусов. На юге и востоке Украины, а также в большинстве центральных областей ожидается в течение дня +30…+35 градусов", - сообщила синоптик.

Также по стране снова пройдут проливные дожди. По словам Диденко, кратковременные грозовые дожди возможны местами на западе, а ближе к середине недели, 19-20 июня, осадки распространятся на северную часть Украины и в Харьковскую область.

К Киеве же жара продержится в начале недели, а со вторника, с 18 июня, в столице предполагается ослабление жары до +27…+29 градусов.

В течение 18-20 июня в Киеве местами пройдут кратковременные грозовые дожди.

"Погода ближайших дней потребует много воды, спасительной тени, кондиционеров, шляпок, подзабытых кружевных зонтиков, внимания к обращению с огнем, внимания к детям, пожилым людям и животным, которые особенно могут страдать от жары, а также удовольствия от настоящего лета с реками, лужайками , бабочками, клубникой и черешней", - написала Диденко.

Карта: www2.wetter3.de

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Тем временем воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение.