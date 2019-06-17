Рабочая неделя в Украине начнется с дождей и похолодания

18 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +23...+30 градусов.

В Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30 градусов.

В Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.

В Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.

На севере Украины переменная облачность, ночью, кроме Житомирской области, местами кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов.

В центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Днепропетровской области, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +25...+32 градуса.

На востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +26...+32 градуса.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +27...+33 градуса.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус.

В Ялте без осадков, температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.

17 июня на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла +23...+25 ​​градусов, в Днепре в пределах Киева +26 градусов.

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Тем временем, жара начнет спадать в некоторых регионах со вторника: синоптик дала прогноз на неделю.