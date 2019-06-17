Рабочая неделя в Украине начнется с дождей и похолодания

18 июня в Киеве переменная облачность, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +18…+20 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.\r\nНа западе Украины переменная облачность, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура воздуха ночью +13...+20 градусов, днем +23...+30 градусов.\r\nВ Карпатах местами кратковременный дождь, температура ночью +12...+17 градусов, днем +25...+30 градусов.\r\nВ Моршине местами кратковременный дождь, температура ночью +16...+18 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nВ Трускавце местами кратковременный дождь, температура ночью +15...+17 градусов, днем +23...+25 градусов.\r\nВ Сваляве местами кратковременный дождь, температура ночью +17...+19 градусов, днем +25...+27 градусов.\r\nНа севере Украины переменная облачность, ночью, кроме Житомирской области, местами кратковременный дождь, грозы, днем без осадков, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +24...+30 градусов.\r\nВ центре Украины переменная облачность, ночью без осадков, днем, кроме Днепропетровской области, местами кратковременный дождь, грозы, ветер северо-западный, 3-8 м\/с. Температура ночью +14...+20 градусов, днем +25...+32 градуса.\r\nНа востоке Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +13...+19 градусов, днем +26...+32 градуса.\r\nНа юге Украины переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +15...+21 градус, днем +27...+33 градуса.\r\nВ Крыму переменная облачность, без осадков, ветер северо-восточный, 3-8 м\/с. Температура ночью +15...+20 градусов, днем +26...+31 градус.\r\nВ Ялте без осадков, температура ночью +17…+19 градусов, днем +28…+30 градусов.\r\n17 июня на 9:00 температура воды на побережье Черного и Азовского морей составляла +23...+25 градусов, в Днепре в пределах Киева +26 градусов.\r\nРаньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.\r\nТем временем, жара начнет спадать в некоторых регионах со вторника: синоптик дала прогноз на неделю.