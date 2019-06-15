подписаться на рассылку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
15 июня 2019, суббота, 22:08 2625
Силовые структуры 2019-06-15T22:10:01+03:00
Українські Новини
Воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение

Воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение

Демиевская площадь. Фото: Википедия
Демиевская площадь. Фото: Википедия

В то время, как столице Украины бушует аномальная жара, государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) предупреждает о высоком уровне загрязнения воздуха в некоторых районах Киева, которое продержится до 18 июня.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГосЧС, передают Українські Новини.

"В течение 12-13 июня по данным постов наблюдения ЦГО им. Бориса Срезневского уровень загрязнения оксидом азота достиг преимущественно 5-6 среднесуточных предельно допустимых концентраций в районах: ул. Скляренко, Оболонского проспекта, Бессарабской и Демеевской площадей", - говорится в нем.

Согласно сообщению, с 8 июня в Киеве наблюдаются метеорологические условия, способствующие накоплению и содержанию вредных примесей в приземном слое воздуха.

Отмечается, что по прогнозу Гидрометцентра такие метеорологические условия (жаркий характер погоды, поле повышенного давления, слабый ветер в приземном слое, ночные приземные инверсии) и уровень загрязнения (тенденция к дальнейшему росту) сохранятся в Киеве до 18 июня.

Как сообщали Українські Новини, киевлян предупредили о приближающейся грозе.

Пока знойный фронт не хочет уходить, синоптик дала советы, как сберечь здоровье в жару.

На Троицу в Украине ожидается засуха и 35-градусная жара.

Больше новостей о: Прогноз погоды ГосЧС Украины погода в Киеве загрязнение воздуха

Архив
Новости
В Словакии прошла инаугурация первой в истории страны женщины-президента 22:27
Воздух в Киеве становится все опаснее из-за жары: критические районы и когда спадет загрязнение 22:08
Сборная Украины после победы.
Видео дня: Молодежная сборная Украины по футболу выиграла Чемпионат мира 21:20
Киевское метро может изменить работу 16 июня из-за концерта известной группы 20:34
КС определился с датой продолжения рассмотрения конституционности роспуска Рады 20:11
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
Гроза может застать в поле. Фото: pixabay.com
Если гроза застала врасплох: как действовать в разных условиях 12:32 Инфографика
Видео дня: Член команды Порошенко Федина заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб" 18:27
Гройсман выступил против введения 2-палатного парламента 23:55
больше новостей
Среди избивавших Вадима Макарюка был кандидат в депутаты от "Нацкорпуса", – журналист 18:40
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Хотел Симеона: Порошенко вмешивался в избрание предстоятеля ПЦУ, - Филарет 13:28
Порошенко находится под госохраной пожизненно, - Управление госохраны 14:04 Документ
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую 10:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok