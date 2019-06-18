підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
18 червня 2019, вівторок, 06:00 53 Карта
Життя 2019-06-18T09:45:02+03:00
Українські Новини
Синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні

Синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні

Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Спека в Україні, а також в її столиці, за попередніми прогнозами, послабне з 25 червня. Південні регіони країни протримаються довше, там спадання температури поки не очікується.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впаде температура повітря до +23...+29 градусів. А поки, 18 червня, знову очікується +29...+34 градуси, на заході +25...+29 градусів", - розповіла синоптик.

Діденко повідомила, що у вівторок, 18 червня, локальні дощі можливі на південному заході України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Сумській областях.

"Ці коротокочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть митєво переходити у сильну зливу та грозу - уважно!", - попередила Діденко.

За її словами, на решті території України погода буде сухою.

У Києві 18 червня - спека, близько 30 градусів, а ймовірність опадів - невелика.

" У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня", - уточнила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/FacebookКарта: Наталя Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, що робити в умовах грози, що застала зненацька.

Також синоптик дала прогноз на тиждень.

Тим часом робочий тиждень в Україні почнеться з дощів і похолодання.

Більше новин про: Прогноз погоди погода в Україні Аномальна спека

Архів
Новини
Об’єднання націоналістів суттєво підвищує шанси "Свободи" на проходження до ВРУ, – політолог 09:55
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
У Торонто під час церемонії за участю Трюдо сталася стрілянина 09:30
Головний аеропорт Білорусі приєднався до кампанії #KyivNotKiev 09:05
Минулого тижня НБУ лише купував валюту на міжбанку 08:48
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Смертельна аварія за участю таксі в Києві. Фото: Інформатор
Їхала на весілля і загинула: в Києві сталася жахлива ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці 20:43
Віруючі УПЦ з Тернопільської області звернулися до Президента України з проханням захистити їх від свавілля місцевої влади 09:39
Диплом мають, але з освітою проблеми: Геращенко відповіла на заяву Гройсмана про старі партії 19:29
Серед керівників Комітетів ВР найефективніші – Галасюк, Третьяков, Гопко 12:51
більше новин
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Діти військових привітали батьків з свят. Скріншот відео facebook.сом/UAmarineCorpsCommand
Відео дня: діти військових записали зворушливе привітання для своїх батьків 13:09
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok