Синоптик розповіла, коли попередньо послабне спека в Україні

Спека в Україні, а також в її столиці, за попередніми прогнозами, послабне з 25 червня. Південні регіони країни протримаються довше, там спадання температури поки не очікується.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"Впаде температура повітря до +23...+29 градусів. А поки, 18 червня, знову очікується +29...+34 градуси, на заході +25...+29 градусів", - розповіла синоптик.

Діденко повідомила, що у вівторок, 18 червня, локальні дощі можливі на південному заході України, а також у Вінницькій, Черкаській, Полтавській і Сумській областях.

"Ці коротокочасні дощі ненадовго освіжатимуть повітря, проте можуть митєво переходити у сильну зливу та грозу - уважно!", - попередила Діденко.

За її словами, на решті території України погода буде сухою.

У Києві 18 червня - спека, близько 30 градусів, а ймовірність опадів - невелика.

" У столиці, за попередніми прогнозами, послаблення спеки, відчутне, передбачається 25 червня", - уточнила синоптик.

Карта: Наталя Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, що робити в умовах грози, що застала зненацька.

Також синоптик дала прогноз на тиждень.

Тим часом робочий тиждень в Україні почнеться з дощів і похолодання.