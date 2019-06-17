підписатися на розсилку
26.2 26.55
29.2 29.95
˟
17 червня 2019, понеділок, 22:47 16
Силові структури 2019-06-18T00:15:02+03:00
Українські Новини
Встановлено власника машини, що заїхала сьогодні на новий пішохідний міст

Встановлено власника машини, що заїхала сьогодні на новий пішохідний міст

Патрульні поліцейські встановили особу власника авто, яке в'їхало на пішохідний міст у Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Кличко подякував "всіх небайдужих киян, користувачів мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного".

"Я відразу переслав фото, звернувся в патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто і місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль", - написав мер.

Зараз патрульні встановлюють осіб, які могли бути очевидцями правопорушення.

Тим часом, на "Києві Оперативному" вже повідомили, що власником авто є чоловік 1993 року народження, раніше помічений у порушеннях ПДР.

Нагадаємо, на новий пішохідний міст Кличка" заїхав Mercedes: поліція шукає порушника.

Нові деталі захисного скла нового пішохідного мосту в Києві, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому в той же день тріснуло скло на всяк випадок оточили парканом.

Більше новин про: Автомобіль Велосипедно-пішохідний мост

Архів
Новини
ЦВК заявив, що зареєстрував вже 461 кандидата у народні депутати України 23:53
Україна і Франція готують зустріч у нормандському форматі 23:21
Автомобіль заїхав на пішохідний міст у Києві. Скріншот відео facebook.com/makahon
Встановлено власника машини, що заїхала сьогодні на новий пішохідний міст 22:47
У Чорному морі почали розміновувати міноносець часів Другої Світової війни 22:09
У Дніпропетровській області сталася велика лісова пожежа 21:35
більше новин
З 1 липня пенсії зростуть: кому і на скільки збільшать виплати 08:45
Смертельна аварія за участю таксі в Києві. Фото: Інформатор
Їхала на весілля і загинула: в Києві сталася жахлива ДТП за участю таксі, пасажирка померла на місці 20:43
Диплом мають, але з освітою проблеми: Геращенко відповіла на заяву Гройсмана про старі партії 19:29
Серед керівників Комітетів ВР найефективніші – Галасюк, Третьяков, Гопко 12:51
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
більше новин
Пожежа на звалищі у Миколаївській області. Фото: ДСНС
Фото дня: у Миколаївській області на сміттєзвалищі сталася масштабна пожежа 22:21
Акція проти експлуатації тварин у цирках. Фото: Цензор.НЕТ
Страждання не мають бути розвагою: у Києві під АП пройшла акція за цирк без тварин 23:35
Діти військових привітали батьків з свят. Скріншот відео facebook.сом/UAmarineCorpsCommand
Відео дня: діти військових записали зворушливе привітання для своїх батьків 13:09
Зеленський прибув у Францію. Фото: @isabelledumont
Зеленський прибув у Францію і вже відвідав стартап-кампус Station F 14:11
Даша Лук'яненко. Фото: Нацполиция
В Одеській області п'ятий день шукають 11-річну дівчинку 19:09
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok