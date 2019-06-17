Встановлено власника машини, що заїхала сьогодні на новий пішохідний міст

Патрульні поліцейські встановили особу власника авто, яке в'їхало на пішохідний міст у Києві. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у Facebook.

Кличко подякував "всіх небайдужих киян, користувачів мережі, хто відреагував і допомагав виявити цих "любителів прекрасного".

"Я відразу переслав фото, звернувся в патрульну поліцію Києва. Правоохоронці вже встановили особу власника авто і місце його фактичного перебування, а також - де знаходиться автомобіль", - написав мер.

Зараз патрульні встановлюють осіб, які могли бути очевидцями правопорушення.

Тим часом, на "Києві Оперативному" вже повідомили, що власником авто є чоловік 1993 року народження, раніше помічений у порушеннях ПДР.

Нагадаємо, на новий пішохідний міст Кличка" заїхав Mercedes: поліція шукає порушника.

Нові деталі захисного скла нового пішохідного мосту в Києві, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому в той же день тріснуло скло на всяк випадок оточили парканом.