На новий пішохідний "міст Кличка" заїхав Mercedes: поліція шукає порушника

На новий пішохідно-велосипедний міст, який в народі називають "мостом Кличко", 17 червня виїхав автомобіль.

Правоохоронці кажуть, що це є грубим адміністративним правопорушенням, пише "24 канал".

Небезпечні маневри на пішохідно-велосипедний мосту здійснював сріблястий Mercedes Benz GL. Однак на мосту він вирішив не зупинятися і зник у невідомому напрямку. Фото і відео інциденту опублікували користувачі соцмереж.

Поліцейські вже шукають автомобіль-порушник. Поки відомо лише, що номерний знак АА1068ВР зареєстрований в Голосіївському районі столиці 10 січня 2018 року.

Свідки інциденту розповіли поліції, що Mercedes GL 500 2007 року випуску поїхав в бік набережної. За словами правоохоронців, виїзд авто на пішохідний міст є грубим адміністративним правопорушенням.

Як повідомляли Українські Новини, нові деталі захисного скла нового пішохідного мосту в Києві, який відкрився в неділю, 26 травня, і на якому в той же день тріснуло скло, його про всяк випадок оточили парканом.