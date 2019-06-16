Видео дня: дети военных записали трогательное поздравление для своих отцов

Дети украинских военных записали трогательное видеопоздравления с Днем отца.

Видео опубликовано на странице Командование морской пехоты ВМС ВСУ в социальной сети Facebook.

Дети военнослужащих рассказали, что они гордятся и очень любят своих отцов, которые их защищают.

Отметим, сегодня, 16 июня, День отца на национальном уровне в Украине отмечается впервые.

Ранее в Украине День отца праздновали в ряде регионов Украины по инициативе общественности, в частности в Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской, Одесской, Киевской, Донецкой областях.

Главной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей.

Как сообщали Українські Новини, начиная с 2019 года День отца в Украине будет праздноваться каждое третье воскресенье июня. Именно в этот день установлен указом Президента№274/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.

В мае Украине также отпраздновали День Матери.