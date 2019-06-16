Видео дня: дети военных записали трогательное поздравление для своих отцов

Дети украинских военных записали трогательное видеопоздравления с Днем отца.\r\nВидео опубликовано на странице Командование морской пехоты ВМС ВСУ в социальной сети Facebook.\r\nДети военнослужащих рассказали, что они гордятся и очень любят своих отцов, которые их защищают.\r\nОтметим, сегодня, 16 июня, День отца на национальном уровне в Украине отмечается впервые.\r\nРанее в Украине День отца праздновали в ряде регионов Украины по инициативе общественности, в частности в Ивано-Франковской, Ривненской, Львовской, Одесской, Киевской, Донецкой областях.\r\nГлавной целью празднования Дня Отца в Украине является обеспечение благоприятных условий для всестороннего развития семьи как основы общества через повышение статуса мужа к отцу в воспитательном процессе детей.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, начиная с 2019 года День отца в Украине будет праздноваться каждое третье воскресенье июня. Именно в этот день установлен указом Президента№274\/2019 от 18.05.2019 года для празднования Дня Отца.\r\nВ мае Украине также отпраздновали День Матери.