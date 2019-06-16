В Харькове искали взрывчатку в 38 больницах: полиция открыла дело

Полиция начала расследовать ложное сообщение о заминировании 38 больниц в Харькове, поступившее на электронную почту Главного упраавления Госслужбы по ЧС в Харьковской области 14 июня.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы полиции Харьковской области, передают Українськi Новини.

Всего специалисты осмотрели более 130 тыс. кв. м помещений и более 116 тыс. кв. м прилегающей территории, эвакуировали 58 граждан.

"Никаких взрывчатых веществ не обнаружено", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса (террористический акт).

В Харькове ищут "минера" больниц. Фото: ГУ НП Харьковской области

Как сообщали Українськi Новини, 17 мая неизвестный сообщил о минировании 19 торговых центров в Харькове на улице Сумской, Шевченко, Клочковской, Академика Павлова, Академика Барабашова, Героев Труда, Полтавский шлях, Окружной дороге, проспекте Науки, Московском, Гагарина, площади Защитников Украины, площади Павловской и Конституции.

7 мая неизвестный сделал ложное сообщение о минировании 5 гостиниц и колледжа в Харькове.

27 апреля сообщили в полицию о минировании аэропорта "Харьков".

Кроме того, в Харькове 16-летний парень "заминировал" церковь на Пасхальном богослужении.