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16 червня 2019, неділя, 12:09 9
Силові структури 2019-06-16T13:00:01+03:00
Українські Новини
У Харкові шукали вибухівку в 38 лікарнях: поліція відкрила справу

У Харкові шукали вибухівку в 38 лікарнях: поліція відкрила справу

У Харкові шукають
У Харкові шукають "мінера" лікарень. Фото: ГУ НП Харківської області

Поліція почала розслідувати неправдиве повідомлення про замінування 38 лікарень у Харкові, яке надійшло на електронну пошту Головного упраавления Держслужби з НС в Харківській області 14 червня.

Про це сказано в повідомленні прес-служби поліції Харківської області, передають Українські Новини.

Всього фахівці оглянули понад 130 тис. кв. м приміщень і більш як 116 тис. кв. м прилеглої території, евакуювали 58 громадян.

"Жодних вибухових речовин не виявлено", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258 Кримінального кодексу (терористичний акт).

У Харкові шукаютьУ Харкові шукають "мінера" лікарень. Фото: ГУ НП Харківської області

Як повідомляли Українські Новини, 17 травня невідомий повідомив про мінування 19 торгових центрів у Харкові на вулиці Сумській, Шевченка, Клочківській, Академіка Павлова, Академіка Барабашова, Героїв Праці, Полтавський шлях, Кільцевій дорозі, проспекту Науки, Московському, Гагаріна, площі Захисників України, Павлівської площі і Конституції.

7 травня невідомий зробив неправдиве повідомлення про мінування 5 готелів та коледжу в Харкові.

27 квітня повідомили в поліцію про мінування аеропорту "Харків".

Крім того, у Харкові 16-річний хлопець "замінував" церкву на Пасхальному богослужінні.

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