Сегодня Святая Троица: традиции, запреты и народные приметы праздника

Сегодня, 16 июня, православные верующие отмечают большой праздник – Троицу. В честь дня предусмотрены официальные выходные. О том, как отмечается один из двенадцати важнейших праздников в году, расскажут Українські Новини.

Святая Троица один из величайших церковных праздников. Среди украинского народа существует и название "Зеленые праздники", знаменовавшее конец весеннего календарного цикла и начало летнего.

Во многом его основу составлял культ растений и призыв хорошего урожая, происходивший в течение трех дней. Одним из главных обычаев дня – украшение дома растениями, различными травами и живыми цветами. Ветки деревьев клали на ворота, у окон, раскладывали по всему двору и дому, травами также усеивали пол.

Согласно народным поверьям, в праздник старались не купаться в водоемах, так как боялись, что "русалки" утащат на дно. Верят, что ни одна Троица не обходится без утопленника.

В праздничное утро первым делом стоит посетить церковь, служба в которой особенно торжественная. Время стоит уделить духовному осмыслению дня, а также отдыху.

По церковной традиции, праздник отмечается на 50-й день после Пасхи и посвящен Святой Троице – Отцу, Сыну и Святому Духу. Так как это один из двенадцати величайших праздников, в него придерживаются целого ряда запретов: не занимаются необязательной или тяжелой работой, особенно связанной с землей, а также рукоделием, запрещено злиться, ругаться и сквернословить.

В Зеленые праздники стараются поминать почивших родных. Существует традиция усыпать могилы близких растениями. Устраиваются поминальные обеды, панахиды.

Приметы:

если на Троицу идет дождь – к урожайному и теплому лету;

если растительные украшения спустя три дня еще свежи, стоит ожидать мокрого сенокоса;

если умыться росой на Троицу, то девушка сохранит молодость и красоту.

Как сообщали Українські Новини, на праздник будет засуха и 35-градусная жара.

Также рассказывалось о других традициях праздника и местах, где можно отдохнуть и обрести духовний покой.