Сьогодні Свята Трійця: традиції, заборони та народні прикмети свята

Сьогодні, 16 червня, православні віруючі відзначають велике свято – Трійцю. В честь дня передбачені офіційні вихідні. Про те, як відзначається один з дванадцяти найважливіших свят у році, розкажуть Українські Новини.\r\nСвята Трійця один з найбільших церковних свят. Серед українського народу існує і назва "Зелені свята", що засдчували кінець весняного календарного циклу і початок літнього.\r\nЙого основу становив культ рослин і виклик доброго врожаю, який відбувався протягом трьох днів. Один з головних звичаїв дня – прикраса будинку рослинами, різними травами і живими квітами. Гілки дерев клали на ворота, біля вікон, розкладали по всьому двору й будинку, трави також викладали на підлогу.\r\nЗгідно з народними повір'ями, у свято намагалися не купатися у водоймах, так як боялися, що "русалки" потягнуть на дно. Вірять, що ні одна Трійця не обходиться без потопельника.\r\nУ святковий ранок насамперед варто відвідати церкву, служба в якій особливо врочиста. Час варто приділити духовному осмисленню дня, а також відпочинку.\r\nЗа церковною традицією, свято відзначається на 50-й день після Великодня і присвячене Святій Трійці – Отцю, Сину і Святому Духу. Так як це одне з дванадцяти найбільших свят, у нього дотримуються цілого ряду заборон: не займаються необов'язковою або важкою роботою, особливо пов'язаною з землею, а також рукоділлям, заборонено злитися, сваритися і лихословити.\r\nУ Зелені свята намагаються поминати покійних рідних. Існує традиція всипати могили близьких рослинами. Влаштовуються поминальні обіди, панахиди.\r\nПрикмети:\r\n\r\nякщо на Трійцю йде дощ – до урожайного і теплого літа;\r\nякщо рослинні прикраси через три дні ще свіжі, варто очікувати мокрого сінокосу;\r\nякщо вмитися росою на Трійцю, то дівчина збереже молодість і красу.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на свято буде посуха й 35-градусна спека.\r\nТакож розповідалося про інші традиції свята і місцях, де можна відпочити і знайти духовний спокій.