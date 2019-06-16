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16 червня 2019, неділя, 06:00 50
Lifestyle 2019-06-16T07:45:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні Свята Трійця: традиції, заборони та народні прикмети свята

Сьогодні Свята Трійця: традиції, заборони та народні прикмети свята

Свята Трійця. Фото: azbyka.ru
Свята Трійця. Фото: azbyka.ru

Сьогодні, 16 червня, православні віруючі відзначають велике свято – Трійцю. В честь дня передбачені офіційні вихідні. Про те, як відзначається один з дванадцяти найважливіших свят у році, розкажуть Українські Новини.

Свята Трійця один з найбільших церковних свят. Серед українського народу існує і назва "Зелені свята", що засдчували кінець весняного календарного циклу і початок літнього.

Його основу становив культ рослин і виклик доброго врожаю, який відбувався протягом трьох днів. Один з головних звичаїв дня – прикраса будинку рослинами, різними травами і живими квітами. Гілки дерев клали на ворота, біля вікон, розкладали по всьому двору й будинку, трави також викладали на підлогу.

Згідно з народними повір'ями, у свято намагалися не купатися у водоймах, так як боялися, що "русалки" потягнуть на дно. Вірять, що ні одна Трійця не обходиться без потопельника.

У святковий ранок насамперед варто відвідати церкву, служба в якій особливо врочиста. Час варто приділити духовному осмисленню дня, а також відпочинку.

За церковною традицією, свято відзначається на 50-й день після Великодня і присвячене Святій Трійці – Отцю, Сину і Святому Духу. Так як це одне з дванадцяти найбільших свят, у нього дотримуються цілого ряду заборон: не займаються необов'язковою або важкою роботою, особливо пов'язаною з землею, а також рукоділлям, заборонено злитися, сваритися і лихословити.

У Зелені свята намагаються поминати покійних рідних. Існує традиція всипати могили близьких рослинами. Влаштовуються поминальні обіди, панахиди.

Прикмети:

  • якщо на Трійцю йде дощ – до урожайного і теплого літа;
  • якщо рослинні прикраси через три дні ще свіжі, варто очікувати мокрого сінокосу;
  • якщо вмитися росою на Трійцю, то дівчина збереже молодість і красу.

Як повідомляли Українські Новини, на свято буде посуха й 35-градусна спека.

Також розповідалося про інші традиції свята і місцях, де можна відпочити і знайти духовний спокій.

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