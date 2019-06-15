Резкое подорожание одного из самых популярных летних овощей спровоцировала жара

Июнь в 2019-м году выдался необычайно жарким. Температура установила уже несколько рекордов. И в ближайшие дни спадания жары пока не прогнозируют. Объясняя необычайно высокие цены на традиционно дешевые огурцы, глава Ассоциации поставщиков торгових сетей Алексей Дорошенко говорит, что во всем виновата жара, сообщает "Сегодня".

"В апреле цена на первые огурцы была даже дешевле, чем год назад. Но в последнее время пришла жара, и огурцы нужно интенсивно поливать, или вес их будет меньше, ведь огурцы большей частью состоят из воды. А с поливом, с водой и ее доступностью у нас проблема, особенно на юге Украины", – объяснил Дорошенко.

Эксперт добавил, что на ценах могла отразиться такая аномальная жара, которая побила уже все мыслимые рекорды.

Как сообщали Українські Новини, в мае цены на продукты выросли, но в августе должны упасть. Также в некоторых областях Украины ожидается обвал цен на клубнику.

Тем временем, инфляция в мае превысила прогноз НБУ.

Ранее Министерство здравоохранения развенчало мифы о высокой стоимости здорового питания.