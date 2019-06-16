Зной не сдается: синоптик рассказала, когда и где начнет спадать аномальная жара

16 июня, на праздник Троицы, в Украине +30...+35 градусов. Минимально по стране - +29 градусов, но уже с начала недели на севере и западе ливни начнут снижать температуру воздуха.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в соцсети Facebook.

"В воскресенье есть вероятность кратковременных дождей с грозами в Харьковской, Луганской, Донецкой, Винницкой, Житомирской, областях и на западе Киевской области. В отдельных районах западной части Украины также", - сообщила Диденко.

В общем же, по словам синоптика, - преимущественно без осадков.

В Киеве в воскресенье ожидается жара, +31...+33 градуса, без существенных осадков.

Диденко сообщила, что в понедельник грозовые дожди пройдут локально на западе и севере, периодически, коротко, снижая температуру воздуха. В других регионах Украины жара пока не спадет.

Карта: Наталья Диденко/Facebook

Раньше Українські Новини писали, как действовать в условиях заставшей врасплох грозы.

Также на Троицу в Украине засуха и 35-градусная жара.

Кроме того, жара в Киеве вызвала критическое загрязнение воздуха.