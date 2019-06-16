Спека не капітулює: синоптик розповіла, коли і де почне спадати температура

16 червня, на свято Трійці, в Україні +30...+35 градусів. Мінімально по країні - +29 градусів, але вже з початку тижня на півночі і заході зливи почнуть знижувати температуру повітря.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

"У неділю є ймовірність короткочасних дощів з грозами на Харківщині, Луганщині, Донеччині, Вінниччині, Житомирщині, на заході Київської області. В окремих районах західної частини України також", - повідомила Діденко.

Загалом же, за словами синоптика, - переважно без опадів.

У Києві в неділю очікується спека, +31...+33 градуси, без істотних опадів.

Діденко повідомила, що в понеділок грозові дощі пройдуть локально на заході і півночі, періодично, коротко, знижуючи температуру повітря. В інших регіонах України поки спека не спаде.

Карта: Наталка Діденко/Facebook

Раніше Українські Новини писали, як діяти в умовах грози, що застала зненацька.

Також на Трійцю в Україні посуха й 35-градусна спека.

Крім того, спека в Києві викликала критичне забруднення повітря.