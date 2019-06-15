На Трійцю в Україні буде посуха й 35-градусна спека

У той час, як спека в Києві викликала критичне забруднення повітря

Температура повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-східний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +14...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.

У Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+23 градуси.

У Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.

У Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.

У Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +31...+33 градуси.

На півночі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.

У центрі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси, у Дніпропетровській області +33...+35 градусів.

На сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+24 градуси, вдень +28...+33 градуси, місцями +35 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.

15 червня на 9:00 температура води на узбережжі Чорного та Азовського морів становила 23-25 градусів, у Дніпрі в межах Києва 25 градусів.

Карта: Укргідрометцентр

Як повідомляли Українські Новини, 16 червня, в неділю, святкується День Святої Трійці.

Також Троїцькі вихідні почалися зі спеки до +34 і гроз.

Крім того, з'явився прогноз погоди на Троїцькі вихідні від відомого синоптика.