На Трійцю в Україні буде посуха й 35-градусна спека

У той час, як спека в Києві викликала критичне забруднення повітря, 16 червня в Києві мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м\/с\r\nТемпература повітря вночі +18...+20 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза, град. Вітер південно-східний, 5-10 м\/с, вдень місцями шквали 15-20 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +14...+21 градус, вдень +27...+33 градуси.\r\nУ Карпатах вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +11...+16 градусів, вдень +18...+23 градуси.\r\nУ Моршині вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nУ Трускавці вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +15...+17 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\nУ Сваляві вночі без опадів, вдень короткочасний дощ, температура вночі +18...+20 градусів, вдень +31...+33 градуси.\r\nНа півночі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +13...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nУ центрі України мінлива хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+22 градуси, вдень +27...+32 градуси, у Дніпропетровській області +33...+35 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, вночі без опадів, вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +26...+33 градуси.\r\nНа півдні України мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+24 градуси, вдень +28...+33 градуси, місцями +35 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-східний, 5-10 м\/с.\r\nТемпература повітря вночі +15...+20 градусів, вдень +28...+33 градуси.\r\nУ Ялті без опадів.\r\nТемпература вночі +16...+18 градусів, вдень +30...+32 градуси.\r\n15 червня на 9:00 температура води на узбережжі Чорного та Азовського морів становила 23-25 градусів, у Дніпрі в межах Києва 25 градусів.\r\nКарта: Укргідрометцентр\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 16 червня, в неділю, святкується День Святої Трійці.\r\nТакож Троїцькі вихідні почалися зі спеки до +34 і гроз.\r\nКрім того, з'явився прогноз погоди на Троїцькі вихідні від відомого синоптика.