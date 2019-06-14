У кандидата в Раду от "Голоса" Ризаненко нашли бизнес в Крыму, тот открестился от обвинений

Журналист "Радио Свободы" Максим Савчук заявил, что кандидат в Верховную Раду по мажоритарному округу от партии "Голос" Павел Ризаненко выступил одним из основателей расположенной в аннексированном Крыму российской компании уже после оккупации полуострова.

Об этом Савчук сообщил на своей странице в соцсети Facebook, прикрепив соответствующий документ.

"После оккупации Россией Крыма этот политик (Ризаненко, - ред.) фактически признал юрисдикцию агрессора на территории полуострова. Об этом свидетельствуют данные российского реестра юридических лиц. Согласно ему Ризаненко Павел Александрович выступил соучредителем российского ООО "Трубосталь" (ИНН 9103074297, Ялта) после оккупации Крыма", - написал журналист.

Журналист сослался на выписку, по которой Ризаненко на третий год оккупации владел долей в 25% этой компании.

В своем посте Савчук тегнул лидера партии "Голос" Святослава Вакарчука с просьбой обратить внимание.

В свою очередь, Ризаненко опроверг эту информацию. Кандидат в депутаты заявил, что на самом деле его партнеры перерегистрировали компанию по законам России, а акционером "Трубостали" он стал в 2008 году.

"Остальные акционеры общества, владельцы 75%, самостоятельно, не сообщив Павлу Ризаненко и имея кворум для принятия решения, 17.06.2015 года провели "реорганизацию" юридического лица в соответствии с российским законодательством. Всех действующих акционеров украинского ЗАО "Трубосталь" автоматически внесли как акционеров российской компании и сведения о них - в российский реестр юридических лиц", - заявил Ризаненко.

При этом он указал, что после многочисленных сложных коммуникаций с акционерами украинского ЧАО "Трубосталь" его исключили из числа акционеров российской компании ООО "Трубосталь", в чем можно убедиться на российских публичных реестрах.

Кандидат в депутаты отметил, что в последний раз посещал Крым до аннексии - в марте 2014 года, а с апреля 2014 является невъездным на оккупированный полуостров, а также включен в список санкций России против Украины.

Савчук в комментариях к своему посту выразил недоверие к оправданиям Ризаненко, поскольку в документах, которые опубликовал сам же кандидат, указано, что у него есть российский ИНН.

"И здесь вот какая возникает ситуация: чтобы получить этот российский ИНН, пишет налоговая служба РФ, надо сделать ряд процедур. И главная - это лично написать заявление в налоговый орган... Эту процедуру снова сделали нечестные бизнес-партнеры? Опровергнуть то, что Павел Ризаненко стал совладельцем компании против собственной воли, пока возможности нет. В силу того, что я не имею доступа к внутренней документации. С другой стороны, нардеп в подтверждение своей позиции - жертвы нечестных бизнесменов - не представил (возможно, пока) ни судебных исков на этих людей, ни обращений в правоохранительные органы", - написал Савчук.

Как сообщали Українські Новини, "Голос" озвучил свою первую двадцатку на выборах в Раду. Также у Вакарчука назвали фамилии трех спонсоров его партии.

Тем временем НАБУ открыло дело на депутата Рады Корнацкого из-за земли в Крыму, а глава СВР с медалью от ФСБ России задекларировал дом в Крыму и 4 машины.

Ранее НАБУ расследовало возможную причастность депутата Ризаненко к управлению оффшором.