Видео дня: Член команды Порошенко Федина заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб"

Певица, телеведущая и общественная активистка София Федина, идущая под номером пять в списке партии "Европейская солидарность", главой которой является экс-президент Петр Порошенко, заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб".

Об этом Федина сказала в эфире телеканала "Прямой", передают Українські Новини.

"Я хотела бы зацепить очень важный момент. Многие говорят, что нам нужны социальные законы, социалка, потому что НАТО, ЕС, томос, армию на хлеб не намажешь. А я скажу важнее - намажешь!", - заявила Федина.

Социальные сети уже высмеяли высказывание члена команды Порошенко в комментариях и делясь видео. Многие украинцы отмечали абсурдность сказанного и эмоциональность, с которым утверждение было произнесено.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Также кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую.

Тем временем, согласно опросу, поддержка "Слуги народа" перевалила за 50% на выборах Рады.