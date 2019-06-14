подписаться на рассылку
26.25 26.6
29.25 30.1
˟
14 июня 2019, пятница, 18:27 368
Выборы 2019-06-14T19:01:39+03:00
Українські Новини
Видео дня: Член команды Порошенко Федина заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб"

Видео дня: Член команды Порошенко Федина заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб"

Певица, телеведущая и общественная активистка София Федина, идущая под номером пять в списке партии "Европейская солидарность", главой которой является экс-президент Петр Порошенко, заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб".

Об этом Федина сказала в эфире телеканала "Прямой", передают Українські Новини.

"Я хотела бы зацепить очень важный момент. Многие говорят, что нам нужны социальные законы, социалка, потому что НАТО, ЕС, томос, армию на хлеб не намажешь. А я скажу важнее - намажешь!", - заявила Федина.

Социальные сети уже высмеяли высказывание члена команды Порошенко в комментариях и делясь видео. Многие украинцы отмечали абсурдность сказанного и эмоциональность, с которым утверждение было произнесено.

Как сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".

Также кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую.

Тем временем, согласно опросу, поддержка "Слуги народа" перевалила за 50% на выборах Рады.

Больше новостей о: Армия Видео дня Реакция соцсетей Петр Порошенко Томос Европейская солидарность

Архив
Новости
Жара атакует круглые сутки: ночь на 14 июня стала самой теплой в Киеве за последние почти 100 лет 19:32
Зеленский рассматривает 3 кандидатуры на должность председателя Львовской обладминистрации 19:28
Анатолий Могилев вызвал экс-секретаря СНБО на телевизионную "дуэль" по Крыму 19:28
За один день отпуска Сытнику заплатили больше 5 тыс. гривен: сколько зарабатывает директор НАБУ 19:21
Зеленский спросил у жителей Львовской области в Facebook, кого выбрать главой ОГА 19:04
больше новостей
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Гривна рухнула до понедельника: официальный курс валют на выходные 05:55
На Киев надвигается гроза 16:56
Команды не стрелять в ответ на обстрелы боевиков на Донбассе не было, - Генштаб 16:51
Пока +35: Синоптик дала предварительный прогноз, когда спадет аномальная жара 06:00 Карта
больше новостей
Ведущий "1+1" Иванов не пойдет на выборы от "Слуги народа" из-за "ватного окружения" Зеленского 08:02
Экс-судья КС Шишкин о судебной реформе команды Зеленского: реформу нужно обнулить изменениями в Конституцию 2016 10:41
Аномальную жару разбавят грозы: синоптик дала прогноз на Троицкие выходные и неделю 06:00 Карта
Учения курсантов-пехотинцев. Скриншот видео .facebook.com/asvpress
Видео дня: впечатляющие кадры укрощения водной стихии курсантами-пехотинцами 20:56
Наталья Баласинович. Скриншот видео youtube.com/АПУ
Кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую 10:53
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok