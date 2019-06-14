Певица, телеведущая и общественная активистка София Федина, идущая под номером пять в списке партии "Европейская солидарность", главой которой является экс-президент Петр Порошенко, заявила, что "НАТО, ЕС, томос и армию можно намазать на хлеб".\r\nОб этом Федина сказала в эфире телеканала "Прямой", передают Українські Новини.\r\n\r\n"Я хотела бы зацепить очень важный момент. Многие говорят, что нам нужны социальные законы, социалка, потому что НАТО, ЕС, томос, армию на хлеб не намажешь. А я скажу важнее - намажешь!", - заявила Федина.\r\nСоциальные сети уже высмеяли высказывание члена команды Порошенко в комментариях и делясь видео. Многие украинцы отмечали абсурдность сказанного и эмоциональность, с которым утверждение было произнесено.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, Порошенко, Парубий, Геращенко, Забродский и Федина возглавили список "Европейской солидарности".\r\nТакже кандидат в депутаты от "Европейской солидарности" Порошенко обматерила полицейскую.\r\nТем временем, согласно опросу, поддержка "Слуги народа" перевалила за 50% на выборах Рады.