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14 июня 2019, пятница, 16:39 439
Президент 2019-06-14T16:41:09+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил Балана с должности и.о. командующего Нацгвардией и назначил его командующим

Зеленский уволил Балана с должности и.о. командующего Нацгвардией и назначил его командующим

Николай Балан. Фото: Нацгвардия
Николай Балан. Фото: Нацгвардия

Президент Владимир Зеленский уволил Николая Балана с должности исполняющего обязанности командующего Национальной гвардией и назначил его командующим Нацгвардией.

Об этом говорится в указах №405 и 407 от 14 июня, передают Українськi Новини.

Также Президент назначил Владимира Кондратюка первым заместителем командующего Нацгвардией, а Руслана Дзюбу и Юрия Лебедя - заместителями командующего.

Кроме того, Зеленский уволил Олега Кулика с должности замкомандующего Нацгвардией.

50-летний Балан занимал должность заместителя командующего Нацгвардии с апреля 2014 года.

С 6 февраля 2015 до 31 декабря 2015 года он исполнял обязанности командующего Нацгвардии.

Как сообщали Українськi Новини, Балан задекларировал почти 900 тыс. гривен доходов.

Вмае Президент Петр Порошенко назначил Балана исполняющим обязанности командующего Национальной гвардии и уволил Юрия Аллерова с должности командующего Нацгвардией, который занимал эту должность с декабря 2015 года.

Тем временем НАБУ задержало экс-командующего Нацгвардией Аллерова и руководителя "Укрбуда". Экс-командующий Нацгвардией Аллеров отказался от дачи показаний. Аллеров вышел из СИЗО после внесения за него залога 4,8 млн гривен.

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