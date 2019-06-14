Парубий передал в КС подтверждение наличия коалиции в Раде до выхода из нее НФ

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий передал в Конституционный Суд список депутатов, который подтверждает наличие коалиции на момент выхода из нее фракции "Народный Фронт".

Об этом он заявил в эфире "ЭспрессоTV" в пятницу, передают Українські Новини.

"Я передал, как председатель Верховной Рады Украины, в суд несколько важных документов: это документ численности двух фракций… Все заявления, которые поступали в Аппарат Верховной Рады о выходе из коалиции… Как коалиция на момент своего создания насчитывала 302 народных депутат… Я передал все заявления, всех народных депутатов, которые написали заявления о выходе. И если количество этих заявлений отнять от цифры 302, тоже выходит более, чем 226, что подтверждает, что на момент выхода из коалиции "Народного фронта", коалиция существовала", - сказал он.

Парубий отметил, что до выхода фракции НФ, коалиция состояла не только из 2 фракций, но и из внефракционных депутатов Рады.

Как сообщали Українські Новини, Конституционный Суд начал рассмотрение конституционности указа Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

11 июня в Конституционном суде сообщили, что спикер Верховной Рады Андрей Парубий во время заседания по делу о конституционности роспуска парламента не смог предоставить КС список депутатов коалици