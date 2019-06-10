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10 июня 2019, понедельник, 12:33 82
Выборы 2019-06-10T12:41:35+03:00
Українські Новини
"Слуга народа" набирает более 43% голосов на выборах в Раду, - соцопрос

"Слуга народа" набирает более 43% голосов на выборах в Раду, - соцопрос

Респондентов спросили, приняли ли бы они участие в голосовании, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье.

43% ответили, что точно да, 37,9% - скорее да, 7,4% - точно нет, 6,5% - скорее нет, 5,1% затруднились ответить.

Респондентам предложили выбрать партию, за которую они проголосуют на выборах Рады из списка.

5%-й барьер преодолевают 4 партии среди тех опрошенных, кто будет голосовать и определился с выбором.

4,9% выразили готовность поддержать партию "Голос", 4,7% - "Сила и честь", 3,6% - "Гражданскую позицию", 2,2% - Радикальную партию Олега Ляшко.

За "Объединение "Самопомощь" готовы проголосовать 1,9% респондентов, за "Всеукраинское объединение "Свобода" и "Оппозиционный блок - партия мира и развития" - по 1,7%, за "Гражданскую платформу Надежды Савченко" - 1,2%, "Национальный корпус" - 1%.

Остальные партии набирают менее 1% голосов.

Опрос проводился с 1 по 7 июня среди 1 670 совершеннолетних респондентов во всех областях на подконтрольной территории.

Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.

Как сообщали Українськi Новини, по опросу КМИС, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду. 

Ранее был обнародован список ста кандидатов от партии "Слуга народа".

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