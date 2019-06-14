Роспуск Рады поддерживают 88% украинцев, - соцопрос

88% респондентов, опрошенных социологической группой "Рейтинг" за роспуск Верховной Рады и назначение досрочных парламентских выборов на 21 июля.\r\nОб этом свидетельствуют результаты опроса, передают Українськi Новини.\r\nПри этом в предыдущем месяце количество сторонников досрочных парламентских выборов составляло 72%.\r\nОтмечается, что 8% респондентов выразили негативное отношение к досрочным выборам в Раду.\r\nКроме этого, 67% опрошенных считают, что новоизбранный парламент будет более эффективным, чем предыдущий.\r\nСогласно исследованию, 82% респондентов считают обжалование группой депутатов Рады в Конституционном суде указа Президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и назначении досрочных выборов попыткой продлить свои полномочия хотя бы на несколько месяцев, 9% - защитой законности, 9% - затруднились ответить.\r\nПри этом 58% опрошенных считают, что Указ Зеленского о роспуске парламента соответствует как Конституции, так и настроениям граждан, 20% - что он не соответствует Конституции, но отвечает настроениям общественности, 6% - считают незаконным и не соответствующим общественным ожиданиям, 16% - затруднились ответить.\r\nКроме этого, в случае признания Конституционным судом Указа Президента о роспуске Рады неконституционным, 63% респондентов считают, что выборы должны состояться 21 июля, 20% - в плановом порядке в октябре, 5% - в сентябре, 12% - затруднились ответить.\r\nОпрос проводился 8-12 июня среди 2,5 тыс. совершеннолетних респондентов методом личного интервью.\r\nОшибка репрезентативности исследования составляет не более 2%.\r\nКак сообщали Українськi Новини, пока еще нет проекта решения Конституционного суда по делу о досрочном прекращении полномочий Верховной Рады.\r\nТакже в Конституционном суде не определились, какая дата согласно закону считается окончательной для вынесения решения по делу о конституционности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.\r\n