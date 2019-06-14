Підтримка "Слуги народу" перевалила за 50% на виборах Ради, - опитування SOCIS

51,3% респондентів, опитаних Центром соціальних і маркетингових досліджень SOCIS, які будуть голосувати і визначилися з вибором, готові підтримати партію "Слуга народу", 9,5% - "Європейську солідарність", 9,2% - "Опозиційну платформу - За життя", 8,7% - "Всеукраїнське Об'єднання "Батьківщина" і 5% - "Силу і честь" на виборах Верховної Ради.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

5%-й бар'єр долають 5 партій серед тих опитаних, хто буде голосувати і визначився з вибором.

Крім того, 4,9% респондентів готові проголосувати за партію "Голос", 2,9% - "Громадянську позицію".

54,9% респондентів відповіли, що повністю впевнені, що підуть на вибори, якщо вони відбудуться 21 липня, 29,8 - скоріше впевнені, 7,2% - швидше невпевнені, 6,6% - зовсім не впевнені, 2,1% - відмовилися відповісти.

Опитування проводилося з 29 травня по 6 червня серед 4 тис. повнолітніх респондентів у всіх областях на підконтрольній території.

Статистична похибка вибірки не перевищує 1,6%.

Як повідомляли Українські Новини, 88% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг" за розпуск Верховної Ради і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

43,1% опитаних Інститутом соцдосліджень ім. Яременка та "Соцмоныторингом" з 1 по 7 червня за "Слугу народу", 11,7% - за "Опозиційну платформу", 9,2% - за "Євросолідарність" і 9,1% - за "Батьківщину" на виборах Ради.

За опитуванням КМІС, найбільше голосів набирають "Слуга народу" та "Опозиційна платформа" на виборах в Раду.