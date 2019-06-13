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13 июня 2019, четверг, 13:56 186
Общество 2019-06-13T13:56:05+03:00
Українські Новини
ООН посчитало количество жертв среди мирного населения за время войны на Донбассе

ООН посчитало количество жертв среди мирного населения за время войны на Донбассе

Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС
Обстрелы на Донбассе. Фото: штаб ООС

Управление Верховного комиссара по правам человека Организации Объединенных Наций (УВКПЧ ООН) заявляет, что с 1 января по 5 июня 12 мирных жителей погибли и 58 ранены на Донбассе, в то время, как с начала года убито и ранено 320 военных

Об этом на пресс-конференции сообщила председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Фиона Фрейзер, передают Українські Новини.

"В этом году с 1 января по 5 июня мы задокументировали 70 жертв среди гражданского населения: 12 смертей и 58 ранений", - сказала она.

По ее словам, это самый низкий показатель за весь период мониторинга.

При этом за весь период конфликта миссия зафиксировала 3 332 смерти мирных жителей и 7 000 ранений.

Как сообщали Українські Новини, обострение в зоне ООС привело к ранениям 10 окупантов.

Тем временем, за предыдущие сутки боевики нарушили режим тишины 24 раза.

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