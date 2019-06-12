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12 июня 2019, среда, 15:37 123
Президент 2019-06-12T15:41:49+03:00
Українські Новини
Зеленский уволил главу международной делегации, критиковавшего назначение главой АП Богдана

Зеленский уволил главу международной делегации, критиковавшего назначение главой АП Богдана

Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу
Владимир Зеленский. Скриншот видео Facebook/Право на владу

Президент Владимир Зеленский вывел из состава делегации Украины для участия в работе 22-й Дипломатической сессии Гаагской конференции по международному частному праву заместителя министра юстиции Сергея Петухова, который был главой делегации.

Об этом говорится в указе №400 от 12 июня.

Вместо Сергея Петухова делегацию возглавит Всеволод Ченцов - посол Украины в Королевстве Нидерланды, который ранее был заместителем главы делегации.

Напомним, ранее, комментируя назначение на пост главы Администрации президента Андрея Богдана, Сергей Петухов заявил, что поскольку должность главы АП прямо указана в законе о люстрации, то человек, назначаемый на эту должность, должен соответствовать нормам этого закона.

Там временем сам Андрей Богдан считает, что ничего не мешает ему быть главой Администрации президента, хотя закон о люстрации это прямо запрещает.

Перед выборами президента Андрей Богдан объяснил, почему из всей команды Владимира Зеленского, победителя выборов, его личность обсуждается больше всего.

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