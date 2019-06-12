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12 червня 2019, середа, 15:37 22
Президент 2019-06-12T17:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський звільнив главу міжнародної делегації, який критикував призначення главою АП Богдана

Зеленський звільнив главу міжнародної делегації, який критикував призначення главою АП Богдана

Володимир Зеленський. Скріншот відео Facebook/Право на владу
Володимир Зеленський. Скріншот відео Facebook/Право на владу

Президент Володимир Зеленський вивів зі складу делегації України для участі в роботі 22-ї Дипломатичної сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права заступника міністра юстиції Сергія Пєтухова, який був головою делегації.

Про це йдеться в указі №400 від 12 червня.

Замість Сергія Петухова делегацію очолить Всеволод Ченцов - посол України в Королівстві Нідерланди, який раніше був заступником глави делегації.

Нагадаємо, раніше, коментуючи призначення на посаду глави Адміністрації президента Андрія Богдана, Сергій Петухов заявив, що оскільки посада голови АП прямо зазначена в законі про люстрацію, то людина, яка призначається на цю посаду, має відповідати нормам цього закону.

Там часом сам Андрій Богдан вважає, що нічого не заважає йому бути главою Адміністрації президента, хоча закон про люстрацію це прямо забороняє.

Перед виборами президента Андрій Богдан пояснив, чому з усієї команди Володимира Зеленського, переможця виборів, його особистість обговорюється найбільше.

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