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  • Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса"
12 июня 2019, среда, 13:30 101
Политика 2019-06-12T13:37:57+03:00
Українські Новини
Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса"

Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса"

Ольга Стефанишина. Фото:
Ольга Стефанишина. Фото: "112"

Кабинет Министров уволил заместителя министра здравоохранения Ольгу Стефанишину, которая написала заявление об отставке и решила баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом Українським Новинам сообщила исполняющая обязанности министра Уляна Супрун.

"Она написала заявление, сегодня уволили",- сказал она.

Других деталей Супрун не сообщила.

7 июня замминистра написала заявление об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду.

Также шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука.

Больше новостей о: Министерство здравоохранения Украины партия "Голос" Ольга Стефанишина

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