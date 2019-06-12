Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса"

Кабинет Министров уволил заместителя министра здравоохранения Ольгу Стефанишину, которая написала заявление об отставке и решила баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука.

Об этом Українським Новинам сообщила исполняющая обязанности министра Уляна Супрун.

"Она написала заявление, сегодня уволили",- сказал она.

Других деталей Супрун не сообщила.

7 июня замминистра написала заявление об отставке.

Как сообщали Українськi Новини, журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду.

Также шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука.