Кабмин уволил замминистра здравоохранения Стефанишину, которая решила баллотироваться в Раду от "Голоса"

Кабинет Министров уволил заместителя министра здравоохранения Ольгу Стефанишину, которая написала заявление об отставке и решила баллотироваться в Верховную Раду по списку партии "Голос" Святослава Вакарчука.\r\nОб этом Українським Новинам сообщила исполняющая обязанности министра Уляна Супрун.\r\n"Она написала заявление, сегодня уволили",- сказал она.\r\nДругих деталей Супрун не сообщила.\r\n7 июня замминистра написала заявление об отставке.\r\nКак сообщали Українськi Новини, журналист Рахманин в команде Вакарчука решил идти на выборы в Раду.\r\nТакже шоумен Сергей Притула заявил, что идет на выборы в Верховную Раду от партии Святослава Вакарчука.