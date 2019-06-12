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12 июня 2019, среда, 13:12 77
Силовые структуры 2019-06-12T13:12:26+03:00
Українські Новини
Наездом полицейского на 2 женщин на пешеходном переходе в Херсоне занялась ГБР

Наездом полицейского на 2 женщин на пешеходном переходе в Херсоне занялась ГБР

Невідворотність покарання, незалежність контролюючих органів та виховання нетерпимості суспільства до корупції – базові принципи антикорупційної програми «Самопомочі» представила третій номер виборчого списку Олександра Дрік.

 

Государственное бюро расследований (ГБР) начало расследование факта наезда автомобиля под управлением сотрудника кинологического центра управления Национальной полиции в Херсонской области на 2 человек на пешеходном переходе 7 июня в Херсоне.

Об этом говорится в сообщении территориального управления ГБР в Мелитополе Запорожской области, передают Українськi Новини.

По данным ведомства, автомобиль под управлением младшего инспектора кинологического центра Нацполиции в Херсонской области на пешеходном переходе совершил наезд на 2 женщин, в результате чего одна из них получила перелом руки.

Расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее пострадавшему средней тяжести телесное повреждение)

Следователи внесли ходатайство о проведении ряда экспертиз, чтобы установить обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Как сообщали Українськi Новини, 7 июня полицейский на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка в Конотопе Сумской области.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с возможностью залога в размере 57 000 гривен и отстранил от должности на тот же срок.

А ранее умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом.

ГБР начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

4 июня начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил. Ценов будет отвечать за службу на блокпостах в ОСС.

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