Новые обыски и аресты в Крыму: МИД требует усилить санкции против России

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкции против России в связи новыми задержаниями и обысками крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"Призываем усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и Севастополя", - сказано в нем.

Во время обысков 10 июня боевики задержали 8 татар.

МИД считает, что новыми карательными акциями Россия реагирует на слушания, проходящие в Международном суде ООН, а также в Третейском суде по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин заявил, что Кремль проводит в Крыму очередную чистку.

Также крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.