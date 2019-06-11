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11 июня 2019, вторник, 22:43 15
Внешняя политика 2019-06-11T23:10:40+03:00
Українські Новини
Новые обыски и аресты в Крыму: МИД требует усилить санкции против России

Новые обыски и аресты в Крыму: МИД требует усилить санкции против России

Санкции. Фото: glavpost.ua
Санкции. Фото: glavpost.ua

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкции против России в связи новыми задержаниями и обысками крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах аннексированного Россией Крыма.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа, передают Українськi Новини.

"Призываем усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и Севастополя", - сказано в нем.

Во время обысков 10 июня боевики задержали 8 татар.

МИД считает, что новыми карательными акциями Россия реагирует на слушания, проходящие в Международном суде ООН, а также в Третейском суде по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.

Как сообщали Українськi Новини, Климкин заявил, что Кремль проводит в Крыму очередную чистку.

Также крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

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