Новые обыски и аресты в Крыму: МИД требует усилить санкции против России

Министерство иностранных дел призывает международное сообщество усилить санкции против России в связи новыми задержаниями и обысками крымских татар в Алуштинском, Белогорском и Симферопольском районах аннексированного Россией Крыма.\r\nОб этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИДа, передают Українськi Новини.\r\n"Призываем усилить политическое, экономическое и санкционное давление на государство-агрессор с целью прекращения Россией нарушений прав человека во временно оккупированном Крыму, освобождения незаконно удерживаемых граждан Украины и ускорения деоккупации АР Крым и Севастополя", - сказано в нем.\r\nВо время обысков 10 июня боевики задержали 8 татар.\r\nМИД считает, что новыми карательными акциями Россия реагирует на слушания, проходящие в Международном суде ООН, а также в Третейском суде по делу о нарушении Россией Конвенции ООН по морскому праву в Черном и Азовском морях и в Керченском проливе.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Климкин заявил, что Кремль проводит в Крыму очередную чистку.\r\nТакже крымскотатарских правозащитниц задержали россияне за "пропаганду запрещенной символики".\r\nРанее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.