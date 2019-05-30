Кремль проводит в Крыму очередную чистку, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, прокомментировал задержание российскими силовиками 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку", - написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией", - написал министр.

Он также призвал мировое сообщество потребовать их освобождения.

Кроме того, Климкин сообщил, что обсудит задержания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Польши и Швеции.

Как сообщали Українськi Новини, российские силовики задержали 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыски, а в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

Тем временем Крымские врачи подсадили заключенного Бекирова на инсулин, что может стоить ему жизни.