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30 мая 2019, четверг, 22:00 162
Внешняя политика 2019-05-30T22:00:39+03:00
Українські Новини
Кремль проводит в Крыму очередную чистку, - Климкин

Кремль проводит в Крыму очередную чистку, - Климкин

Министр иностранных дел Павел Климкин, прокомментировал задержание российскими силовиками 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку", - написал в своем микроблоге Twitter, передают Українськi Новини.

"Кремль проводит в Крыму очередную чистку. Мишень - женщины-активистки. Оккупанты задержали крымских татарок, которые занимаются правами детей. Цель - запугать всех с проактивной позицией", - написал министр.

Он также призвал мировое сообщество потребовать их освобождения.

Кроме того, Климкин сообщил, что обсудит задержания с министрами иностранных дел Германии, Франции, Польши и Швеции.

Как сообщали Українськi Новини, российские силовики задержали 2 крымскотатарских правозащитниц в аннексированном Россией Крыму.

Ранее у крымскотатарских активистов снова прошли обыскиа в Меджлисе рассказали об обысках, допросах и арестах в Крыму.

Тем временем Крымские врачи подсадили заключенного Бекирова на инсулин, что может стоить ему жизни.

Больше новостей о: Россия Крымские татары Правозащитники Павел Климкин министр иностранных дел

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