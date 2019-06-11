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11 червня 2019, вівторок, 22:43 10
Зовнішня політика 2019-06-11T23:11:33+03:00
Українські Новини
Нові обшуки і арешти в Криму: МЗС вимагає посилити санкції проти Росії

Нові обшуки і арешти в Криму: МЗС вимагає посилити санкції проти Росії

Санкції. Фото: glavpost.ua
Санкції. Фото: glavpost.ua

Міністерство закордонних справ закликає міжнародну спільноту посилити санкції проти Росії у зв'язку новими затриманнями і обшуками кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах анексованого Росією Криму.

Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті МЗС, передають Українські Новини.

"Закликаємо посилити політичний, економічний і санкційний тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини в тимчасово окупованому Криму, звільнення незаконно утримуваних громадян України і прискорення деокупації АР Крим та Севастополя", - сказано в ньому.

Під час обшуків 10 червня бойовики затримали 8 татар.

МЗС вважає, що новими каральними акціями Росія реагує на слухання, що проходять у Міжнародному суді ООН, а також у Третейському суді у справі про порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному та Азовському морях і в Керченській протоці.

Як повідомляли Українські Новини, Клімкін заявив, що Кремль проводить в Криму чергову чистку.

Також кримськотатарських правозахисниць росіяни затримали за "пропаганду забороненої символіки".

Раніше у кримськотатарських активістів знову пройшли обшуки, а в Меджлісі розповіли про обшуки, допити та арешти в Криму.

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