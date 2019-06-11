На выборах в Раду ожидается 850 наблюдателей от ОБСЕ

Бюро демократических институтов и прав человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) намерено привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей на внеочередных выборах в Верховную Раду 21 июля.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Центральной избирательной комиссии, передают Українськi Новини.

Согласно ему, руководство ЦИКа провело встречу с главой миссии БДИПЧ ОБСЕ послом Альбертом Йонссоном.

"Во время внеочередных выборов народных депутатов Украины планируем привлечь 96 долгосрочных и около 750 краткосрочных наблюдателей. Несколько дней назад в Киев прибыло руководящее звено миссии", - говорится в сообщении со ссылкой на слова Йонссона.

Отмечается, что представителей миссии интересовала текущая ситуация в Центризбиркоме и вызовы, которые стоят перед ведомством на внеочередных выборах.

Председатель ЦИКа Татьяна Слипачук заверила, что организация подготовки и проведения внеочередных выборов депутатов 21 июля, осуществляемая в пределах компетенции комиссии, происходит по утвержденному графику и в рамках закона.

Глава миссии БДИПЧ Йонссон пожелал комиссии успеха и выразил надежду, что совместная работа будет построена так же качественно, как и во время выборах Президента 31 марта.

По данным ЦИКа, на выборах Президента от БДИПЧ ОБСЕ было зарегистрировано наибольшее число наблюдателей - 997.

Как сообщали Українськi Новини, во вторник КС начал рассмотрение конституционности роспуска Рады.

Согласно опросу, "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа" набирают больше всего голосов на выборах в Раду.

21 мая Зеленский распустил Раду и назначил внеочередные выборы.