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11 червня 2019, вівторок, 10:40 39
Судова влада 2019-06-11T13:15:02+03:00
Українські Новини
Сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту не буде, - представник Ради в КС

Сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту не буде, - представник Ради в КС

Верховна Рада України Фото: КМДА
Верховна Рада України Фото: КМДА

Представник Верховної Ради в Конституційному Суді Анатолій Селіванов виключає ухвалення КС рішення за позовом про конституційність розпуску парламенту у вівторок.

Про це він повідомив Українським Новинам.

"Немає. Сьогодні не буде (рішення)", - сказав він.

Селіванов зазначив, що він буде представляти позицію всієї Верховної Ради.

Він відмовився коментувати конституційність чи неконституційність указу про розпуск Ради.

Як повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.

Представник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.

Тим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.

Раніше повідомлялося, що Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.

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