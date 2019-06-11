Сьогодні рішення про конституційність розпуску парламенту не буде, - представник Ради в КС

Представник Верховної Ради в Конституційному Суді Анатолій Селіванов виключає ухвалення КС рішення за позовом про конституційність розпуску парламенту у вівторок.\r\nПро це він повідомив Українським Новинам.\r\n"Немає. Сьогодні не буде (рішення)", - сказав він.\r\nСеліванов зазначив, що він буде представляти позицію всієї Верховної Ради.\r\nВін відмовився коментувати конституційність чи неконституційність указу про розпуск Ради.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Конституційний Суд почав розгляд конституційності указу Президента Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.\r\n4 червня Конституційний Суд вирішив невідкладно в усному режимі розглянути справу про конституційність указу Зеленського про розпуск Ради і призначення позачергових парламентських виборів на 21 липня.\r\nПредставник Президента Володимира Зеленського в Конституційному Суді Федір Веніславський упевнений, що немає жодних підстав для визнання указу про розпуск Верховної Ради неконституційним.\r\nТим часом, Стефанчук не виключає визнання КС антиконституційним указу Зеленського про розпуск Ради.\r\nРаніше повідомлялося, що Верховний Суд відмовлявся розглядати законність розпуску Ради.