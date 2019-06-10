Администрация Президента подтверждает, что кандидатура Ивана Апаршина рассматривается на должность руководителя оборонного департамента, о чем заявил сегодня Гриценко, но заявляет, что есть и другие кандидаты.\r\nОб этом сообщила пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге, передают Українськi Новини.\r\n"Господин Апаршин есть среди кандидатур, которые рассматриваются, потому что должен быть человек, который будет ответственным за военные и оборонные вопросы в Администрации Президента. Но это не единственная кандидатура", - сказала она.\r\nМендель рассчитывает, что вскоре решение о заполнении вакантной должности будет принято.\r\nКак сообщали Українські Новини, 19 апреля Апаршин заявил, что обсуждал с Гриценко, в команде которого он был, переход в штаб Зеленского.\r\nИван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.\r\nТакже Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение.