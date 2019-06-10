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  • Но есть другие кандидаты: У Зеленского подтвердили, что Апаршин может возглавить оборонный департамент
10 июня 2019, понедельник, 23:20 350
Политика 2019-06-10T23:22:34+03:00
Українські Новини
Но есть другие кандидаты: У Зеленского подтвердили, что Апаршин может возглавить оборонный департамент

Но есть другие кандидаты: У Зеленского подтвердили, что Апаршин может возглавить оборонный департамент

Иван Апаршин. Скриншот трансляции 1+1
Иван Апаршин. Скриншот трансляции 1+1

Администрация Президента подтверждает, что кандидатура Ивана Апаршина рассматривается на должность руководителя оборонного департамента, о чем заявил сегодня Гриценко, но заявляет, что есть и другие кандидаты.

Об этом сообщила пресс-секретарь Президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на брифинге, передают Українськi Новини.

"Господин Апаршин есть среди кандидатур, которые рассматриваются, потому что должен быть человек, который будет ответственным за военные и оборонные вопросы в Администрации Президента. Но это не единственная кандидатура", - сказала она.

Мендель рассчитывает, что вскоре решение о заполнении вакантной должности будет принято.

Как сообщали Українські Новини, 19 апреля Апаршин заявил, что обсуждал с Гриценко, в команде которого он был, переход в штаб Зеленского.

Иван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

Также Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение.

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