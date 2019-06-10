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  • Але є інші кандидати: У Зеленського підтвердили, що Апаршин може очолити оборонний департамент
10 червня 2019, понеділок, 23:20 10
Політика 2019-06-11T01:00:01+03:00
Українські Новини
Але є інші кандидати: У Зеленського підтвердили, що Апаршин може очолити оборонний департамент

Але є інші кандидати: У Зеленського підтвердили, що Апаршин може очолити оборонний департамент

Іван Апаршин. Скріншот трансляції 1+1
Іван Апаршин. Скріншот трансляції 1+1

Адміністрація Президента підтверджує, що кандидатура Івана Апаршина розглядається на посаду керівника оборонного департаменту, про що Гриценко заявив сьогодні, але заявляє, що є й інші кандидати.

Про це повідомила прес-секретар Президента Володимира Зеленського Юлія Мендель на брифінгу, передають Українські Новини.

"Пан Апаршин є серед кандидатур, які розглядаються, тому що має бути людина, яка буде відповідальною за військові і оборонні питання в Адміністрації Президента. Але це не єдина кандидатура", - сказала вона.

Мендель розраховує, що незабаром рішення про заповнення вакантної посади буде прийнято.

Як повідомляли Українські Новини, 19 квітня Апаршин заявив, що обговорював з Гриценко, в команді якого він був, перехід в штаб Зеленського.

Іван Апаршин, не рекомендував закінчувати війну на Донбасі військовим шляхом, виступає проти відновлення Україною володіння ядерною зброєю.

Також Апаршин пропонує перевірити, куди йдуть гроші, виділені на нове озброєння.

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