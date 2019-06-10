Зеленский хочет назначить Апаршина руководителем оборонного департамента Администрации, - Гриценко

Президент Владимир Зеленский намерен назначить члена своей команды, эксперта по обороне Ивана Апаршина руководителем оборонного департамента Администрации Президента.

Об этом сообщил лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко на съезде партии в понедельник, передают Українські Новини.

"Иван Апаршин не пошел на выборы, потому что он уже сейчас назначен в Администрацию Президента. В ближайшее время будет утверждена новая структура в Администрации, и его планируют назначить руководителем оборонного департамента", - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Апаршин не присутствует на съезде партии.

Гриценко также подчеркнул, что Апаршин остается членом партии "Гражданская позиция".

Как сообщали Українські Новини, 19 апреля Апаршин заявил, что обсуждал с Гриценко, в команде которого он был, переход в штаб Зеленского.

Гриценко, внефракционный депутат Верховной Рады Дмитрий Добродомов, экс-депутаты Рады Николай Томенко и Николай Катеринчук, а также активистка Марина Соловьева возглавили список "Гражданской позиции" на внеочередные выборы парламента 21 июля.

Иван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

Также Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение.