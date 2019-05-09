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09 мая 2019, четверг, 22:06 160
Силовые структуры 2019-05-09T22:14:20+03:00
Українські Новини
Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение

Апаршин предлагает проверить, куда идут деньги, выделенные на новое вооружение

Иван Апаршин. Фото: facebook.cоm/Ivan Aparshyn
Иван Апаршин. Фото: facebook.cоm/Ivan Aparshyn

Член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин, который заявлял, что все, кто каким-либо образом причастен к нарушениям в системе обеспечения Вооруженных сил Украины, понесут ответственность, предлагает провести аудит использования бюджетных средств, выделенных на производство новых вооружений для армии.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Правительство намерено в ближайшее время начать аудит Государственного концерна "Укроборонпром". Минфину поручен поиск необходимого финансирования. Это правильное решение! Но есть возможность уже сегодня начать проверку эффективности использования бюджетных средств, предусмотренных на подготовку производства новых вооружений, в частности, для Военно-морских сил Украины. Минэкономразвития в 2018-2019 годах получило на указанную программу 5,5 млрд гривен", - написал Апаршин.

По его словам, у команды Зеленского есть необходимые для этого специалисты, которые готовы помочь Кабинету Министров на бесплатной основе.

"Ждем предложения от правительства", - заключил Апаршин.

Как сообщали Українськi Новини, Иван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

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