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02 мая 2019, четверг, 15:53 251
Силовые структуры 2019-05-02T15:54:28+03:00
Українські Новини
У Зеленского против возобновления Украиной владения ядерным оружием

У Зеленского против возобновления Украиной владения ядерным оружием

Иван Апаршин. Скриншот трансляции 1+1
Иван Апаршин. Скриншот трансляции 1+1

Член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

Об этом он сказал в интервью Интернет-изданию "Апостроф", передают Українськi Новини.

"Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется", - считает советник Зеленского.

Апаршин отметил, что в рамках выполнения Будапештского меморандума Украина не обязана была отказываться от тактического ядерного оружия. 

18 апреля в эфире телеканала "1+1" Зеленский представил свою команду как кандидата в Президенты.

Апаршина он назвал своим экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее кандидат в Президенты Анатолий Гриценко сказал, что Апаршин будет назначен министром обороны в случае его избрания.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что из общего с Россией у нас осталась только государственная граница.

Тем временем в США скончался экс-сенатор Лугар, который помог Украине избавиться от ядерного оружия, а Трамп объявил о желании отказаться от ядерного оружия.

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