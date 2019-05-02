У Зеленского против возобновления Украиной владения ядерным оружием

Член команды новоизбранного Президента Владимира Зеленского по обороне Иван Апаршин, не рекомендовавший заканчивать войну на Донбассе военным путем, выступает против возобновления Украиной владения ядерным оружием.

Об этом он сказал в интервью Интернет-изданию "Апостроф", передают Українськi Новини.

"Вот сегодня я бы уже не советовал этого делать. Ну, было бы у нас ядерное оружие. Разве, в 2014 году мы бы в Крыму его применили? Мы можем восстановить ядерное оружие, я верю, что у нас есть такой потенциал, но как только мы начнем этим заниматься, мы получим такие санкции, что у нас вообще ничего не останется", - считает советник Зеленского.

Апаршин отметил, что в рамках выполнения Будапештского меморандума Украина не обязана была отказываться от тактического ядерного оружия.

18 апреля в эфире телеканала "1+1" Зеленский представил свою команду как кандидата в Президенты.

Апаршина он назвал своим экспертом по вопросам национальной безопасности и обороны.

Ранее кандидат в Президенты Анатолий Гриценко сказал, что Апаршин будет назначен министром обороны в случае его избрания.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что из общего с Россией у нас осталась только государственная граница.

Тем временем в США скончался экс-сенатор Лугар, который помог Украине избавиться от ядерного оружия, а Трамп объявил о желании отказаться от ядерного оружия.