Зеленский хочет уволить 13 губернаторов

Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций и одновременно согласовать с Кабинетом министров кандидатуры новых 13 губернаторов.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил информированный источник.\r\nПо его словам, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.\r\n"Кандидатуры новых еще обсуждают", - сказал собеседник.\r\nДругих деталей он не сообщил.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.\r\nПеред выборами Президента Петр Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.\r\nРанее Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.\r\nПосле чего Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя Службы бузопасности Украины.