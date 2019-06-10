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10 июня 2019, понедельник, 13:21 1067
Президент 2019-06-10T13:27:14+03:00
Українські Новини
Зеленский хочет уволить 13 губернаторов

Зеленский хочет уволить 13 губернаторов

Президент Владимир Зеленский намерен в ближайшее время уволить 13 председателей областных государственных администраций и одновременно согласовать с Кабинетом министров кандидатуры новых 13 губернаторов.

Об этом Українським Новинам сообщил информированный источник.

По его словам, увольнение 13 губернаторов состоится в ближайшее время.

"Кандидатуры новых еще обсуждают", - сказал собеседник.

Других деталей он не сообщил.

Как сообщали Українськi Новини, Кабинет Министров одобрил проекты указов Президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций.

Перед выборами Президента Петр Порошенко обещал ликвидировать должности губернаторов.

Ранее Владимир Зеленский уволил начальника Главного следственного управления СБУ.

После чего Зеленский назначил друга детства Баканова первым зампредседателя Службы бузопасности Украины.

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