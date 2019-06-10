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10 июня 2019, понедельник, 11:58 143
Общество 2019-06-10T11:59:00+03:00
Українські Новини
В Киеве станции метро "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки" закрыли из-за ложного минирования

В Киеве станции метро "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки" закрыли из-за ложного минирования

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Театральная" и "Золотые ворота" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станции "Театральная" и "Золотые ворота" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Проводится проверка.

Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Теремки" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Информация о возобновлении работы станции будет обнародована сразу после завершения проверки.

Правоохранители не нашли взрывчатку на станциях метро "Театральная" и "Золотые ворота" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен", передают Українськi Новини.

"Проверка завершена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в нем.

Другие подробности отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове.

Также на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.

По Харькову прокатилась волна ложных минированийРанее в Харьковеэвакуировали людей из 19 торговых центров.

Больше новостей о: Киевский метрополитен Ложное минирование Сообщение о минировании станции метро

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