В Киеве станции метро "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки" закрыли из-за ложного минирования

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Театральная" и "Золотые ворота" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станции "Театральная" и "Золотые ворота" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Проводится проверка.

Также коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Теремки" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Информация о возобновлении работы станции будет обнародована сразу после завершения проверки.

Правоохранители не нашли взрывчатку на станциях метро "Театральная" и "Золотые ворота" в Киеве.

Об этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен", передают Українськi Новини.

"Проверка завершена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в нем.

Другие подробности отсутствуют.

Как сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове.

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