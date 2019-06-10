В Киеве станции метро "Театральная", "Золотые ворота" и "Теремки" закрыли из-за ложного минирования

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станции "Театральная" и "Золотые ворота" из-за сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"Станции "Театральная" и "Золотые ворота" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.\r\nПроводится проверка.\r\nТакже коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Теремки" из-за сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"Станция "Теремки" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.\r\nИнформация о возобновлении работы станции будет обнародована сразу после завершения проверки.\r\nПравоохранители не нашли взрывчатку на станциях метро "Театральная" и "Золотые ворота" в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении КП "Киевский метрополитен", передают Українськi Новини.\r\n"Проверка завершена. Взрывоопасных предметов не обнаружено", - сказано в нем.\r\nДругие подробности отсутствуют.\r\nКак сообщали Українські Новини, неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове.\r\nТакже на АЭС под Николаевом искали взрывчатку, сотрудников не эвакуировали.\r\nПо Харькову прокатилась волна ложных минирований. Ранее в Харьковеэвакуировали людей из 19 торговых центров.