У Києві станції метро "Театральна", "Золоті ворота" і "Теремки" закрили через неправдиве мінування

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станції "Театральна" та "Золоті ворота" через повідомлення про мінування.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.\r\n"Станції "Театральна" та "Золоті ворота" + пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.\r\nПроводиться перевірка.\r\nТакож комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Теремки" через повідомлення про мінування.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.\r\n"Станція "Теремки" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.\r\nІнформація про відновлення роботи станції буде оприлюднена одразу після завершення перевірки.\r\nПравоохоронці не знайшли вибухівку на станції метро "Театральна" і "Золоті ворота" в Києві.\r\nПро це йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен", передають Українські Новини.\r\n"Перевірка завершена. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано в ньому.\r\nІнші подробиці відсутні.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові.\r\nТакож на АЕС під Миколаєвом шукали вибухівку, співробітників не евакуювали.\r\nПо Харкову прокотилася хвиля хибних замінувань. Раніше у Харкові евакуювали людей з 19 торгових центрів.