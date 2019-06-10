У Києві станції метро "Театральна", "Золоті ворота" і "Теремки" закрили через неправдиве мінування

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрило станції "Театральна" та "Золоті ворота" через повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станції "Театральна" та "Золоті ворота" + пересадка закриті на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.

Проводиться перевірка.

Також комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Теремки" через повідомлення про мінування.

Про це йдеться в повідомленні КП, передають Українські Новини.

"Станція "Теремки" закрита на вхід і вихід. Надійшов анонімний дзвінок про мінування", - сказано в ньому.

Інформація про відновлення роботи станції буде оприлюднена одразу після завершення перевірки.

Правоохоронці не знайшли вибухівку на станції метро "Театральна" і "Золоті ворота" в Києві.

Про це йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен", передають Українські Новини.

"Перевірка завершена. Вибухонебезпечних предметів не виявлено", - сказано в ньому.

Інші подробиці відсутні.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий повідомив про мінування аеропорту, вокзалу і ще більше 10 об'єктів у Львові.

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