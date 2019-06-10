Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батьківщини"

Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк возглавили список политической партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля.\r\nСоответствующий список был оглашен на съезде партии, передают Українські Новини.\r\nЮлия Тимошенко - лидер партии и фракции в Раде "Батьківщина", Сергей Тарута - лидер партии "Основа" и внефракционный депутат Рады, Валентин Наливайченко - бывший председатель Службы безопасности Украины, Сергей Соболев - заместитель председателя фракции "Батьківщина" и Елена Кондратюк - депутат Рады от фракции "Батьківщина".\r\nКак сообщали Українські Новини, в понедельник Тимошенко заявила, что готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.\r\nТем временем 7,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" по данным опроса КМИС.\r\nОтметим, сегодня, 10 июня, последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.