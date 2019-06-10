подписаться на рассылку
26.3 26.7
29.35 30.15
˟
10 июня 2019, понедельник, 11:36 254
Выборы 2019-06-10T11:48:15+03:00
Українські Новини
Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батьківщини"

Тимошенко представила кандидатов в депутаты от "Батьківщини"

"Батьківщина". Скриншот видео fаcebook.com/Batkivshchyna

Юлия Тимошенко, Сергей Тарута, Валентин Наливайченко, Сергей Соболев и Елена Кондратюк возглавили список политической партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" на внеочередные выборы в Верховную Раду 21 июля.

Соответствующий список был оглашен на съезде партии, передают Українські Новини.

Юлия Тимошенко - лидер партии и фракции в Раде "Батьківщина", Сергей Тарута - лидер партии "Основа" и внефракционный депутат Рады, Валентин Наливайченко - бывший председатель Службы безопасности Украины, Сергей Соболев - заместитель председателя фракции "Батьківщина" и Елена Кондратюк - депутат Рады от фракции "Батьківщина".

Как сообщали Українські Новини, в понедельник Тимошенко заявила, что готова к формированию коалиции с партией "Слуга народа" в новом созыве Верховной Рады.

Тем временем 7,8% определившихся со своим выбором респондентов готовы проголосовать за "Всеукраинское объединение "Батьківщина" по данным опроса КМИС.

Отметим, сегодня, 10 июня, последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.

Больше новостей о: Батьківщина выборы в Верховную Раду Юлия Тимошенко

Архив
Новости
"Голос Украины" извинился за антисемитские и расистские высказывания своего журналиста 13:11
Министр Петренко заработал в мае 40 тысяч гривен, а получил - 32 000 12:46
Идея Венедиктовой сделать ВCП дисциплинарным органом адвокатуры санкционирует расправы с защитниками, – адвокат Цыганков 12:43
"Слуга народа" набирает более 43% голосов на выборах в Раду, - соцопрос 12:33
Неизвестный сообщил о минировании аэропорта, вокзала и еще более 10 объектов во Львове 12:16
больше новостей
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Не ввели в эксплуатацию: Зеленского просят уволить Кличко из-за открытия пешеходного моста 18:45
В Бангладеш задержали группу украинцев, - МИД 16:51
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
ДТП подо Львовом. Фото: facebook.com/igor.zinkevych
Масштабное ДТП на трассе Львов-Тернополь: пострадали 11 человек 18:15
больше новостей
Верующие УПЦ записали видеообращение к президенту с просьбой защитить их от рейдеров 08:45
Журналист "Голоса Украины" назвал Зеленского "евреем-клоуном", а кандидата в депутаты Жана Беленюка – "негром" 21:57
Аномальная жара и засуха: синоптик дала прогноз погоды на неделю и советы, как пережить духоту 06:00 Карта
Соцсети возмутились антисемитским и расистским постом журналиста "Голоса Украины" 23:04
Съезд
На съезде "Слуги народа" гостей и журналистов кормят шаурмой 12:25
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok