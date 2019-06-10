Почти 13% украинцев хотят видеть Бойко премьер-министром

12,9% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) респондентов хотят видеть основателя объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко премьер-министром Украины после президентских выборов.

Об этом свидетельствуют данные опроса, передают Українські Новини.

Респондентов попросили ответить на вопрос "Кого вы хотите видеть главой правительства после президентских выборов?".

11,3% опрошенных хотят видеть премьером лидера партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана, 4% - экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 2,6% - экс-президента Петра Порошенко или мэра Львова Андрея Садового, 2,2% - экс-премьера Арсения Яценюка.

При этом, 36% респондентов затруднились ответить.

Как сообщали Українськi Новини, согласно последним опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать почти 50% избирателей, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Ранее уже был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".

Отметим, сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.