Почти 13% украинцев хотят видеть Бойко премьер-министром

12,9% опрошенных Киевским международным институтом социологии (КМИС) респондентов хотят видеть основателя объединения "Оппозиционная платформа - За життя" Юрия Бойко премьер-министром Украины после президентских выборов.\r\nОб этом свидетельствуют данные опроса, передают Українські Новини.\r\nРеспондентов попросили ответить на вопрос "Кого вы хотите видеть главой правительства после президентских выборов?".\r\n11,3% опрошенных хотят видеть премьером лидера партии "Всеукраинское Объединение "Батьківщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана, 4% - экс-министра обороны Анатолия Гриценко, 2,6% - экс-президента Петра Порошенко или мэра Львова Андрея Садового, 2,2% - экс-премьера Арсения Яценюка.\r\nПри этом, 36% респондентов затруднились ответить.\r\nКак сообщали Українськi Новини, согласно последним опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать почти 50% избирателей, на втором месте "Оппозиционная платформа - За жизнь".\r\nРанее уже был опубликован список сотни кандидатов от партии "Слуга народа".\r\nОтметим, сегодня последний день для выдвижения партиями кандидатов на выборы Рады.