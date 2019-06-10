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10 червня 2019, понеділок, 08:55 25
Вибори 2019-06-10T11:17:38+03:00
Українські Новини
Сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради

Сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради

Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda
Верховна Рада. Фото: @verkhоvna_rаda

Понеділок, 10 червня - останній день для висування політичними партіями кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.

Відповідна дата закріплена в календарному плані виборів, передають Українські Новини.

При цьому самовисування кандидатів у депутати дозволяється до 20 червня включно.

Документи на реєстрацію кандидатів мають бути подані в Центральну виборчу комісію партіями або самими кандидатами не пізніше 20 червня.

Реєстрація кандидатів завершиться 25 червня.

Водночас до 8 липня включно партії та кандидати можуть звернутися з проханням про скасування реєстрації.

Передвиборна агітація дозволена до 19 липня включно.

Вибори відбудуться 21 липня, а їх результати, як за списками, так і в мажоритарних округах, мають бути встановлені не пізніше ніж 5 серпня.

Як повідомляли Українські Новини, згідно з соцопитуваннями, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".

Вже був опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".

Також презентував список своєї партії, з якою йде на вибори в Раду Ігор Смешко і Андрій Садовий.

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