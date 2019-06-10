Сьогодні останній день для висування партіями кандидатів на вибори Ради

Понеділок, 10 червня - останній день для висування політичними партіями кандидатів у депутати Верховної Ради на позачергові парламентські вибори, які відбудуться 21 липня.\r\nВідповідна дата закріплена в календарному плані виборів, передають Українські Новини.\r\nПри цьому самовисування кандидатів у депутати дозволяється до 20 червня включно.\r\nДокументи на реєстрацію кандидатів мають бути подані в Центральну виборчу комісію партіями або самими кандидатами не пізніше 20 червня.\r\nРеєстрація кандидатів завершиться 25 червня.\r\nВодночас до 8 липня включно партії та кандидати можуть звернутися з проханням про скасування реєстрації.\r\nПередвиборна агітація дозволена до 19 липня включно.\r\nВибори відбудуться 21 липня, а їх результати, як за списками, так і в мажоритарних округах, мають бути встановлені не пізніше ніж 5 серпня.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, згідно з соцопитуваннями, "Слуга народу" набирає майже 50% голосів на виборах Ради, на другому місці "Опозиційна платформа - За життя".\r\nВже був опублікований список сотні кандидатів Зеленського від партії "Слуга народу".\r\nТакож презентував список своєї партії, з якою йде на вибори в Раду Ігор Смешко і Андрій Садовий.