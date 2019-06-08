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08 июня 2019, суббота, 12:00 61
Финансы 2019-06-08T12:00:01+03:00
Українські Новини
Официальный курс гривны подскочил на 20 копеек

Официальный курс гривны подскочил на 20 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH/USD.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 июня, на 13,50 коп. до 26,7951 UAH/USD.

Официальные курсы гривны к иностранным валютам:

  Официальный курс
100 фунтов стерлингов 3381,0382
100 долларов США 2659,5721
100 швейцарских франков 2679,0596
1000 иен 245,2062
10 российских рублей 4,0892
100 евро 2998,1356

Как сообщали Українські Новини, за неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал.

Тем временем Всемирный банк заявил, что рост экономики в Украине замедлился, а Национальный банк от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.

Кроме гото, в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины. Обнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.

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