Официальный курс гривны подскочил на 20 копеек

Национальный банк повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 10 июня, на 19,94 коп. до 26,5957 UAH\/USD.\r\nОб этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.\r\nВ предыдущий торговый день НБУ повысил официальный курс гривны, устанавливаемый им на 7-9 июня, на 13,50 коп. до 26,7951 UAH\/USD.\r\nОфициальные курсы гривны к иностранным валютам:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфициальный курс\r\n\r\n\r\n100 фунтов стерлингов\r\n3381,0382\r\n\r\n\r\n100 долларов США\r\n2659,5721\r\n\r\n\r\n100 швейцарских франков\r\n2679,0596\r\n\r\n\r\n1000 иен\r\n245,2062\r\n\r\n\r\n10 российских рублей\r\n4,0892\r\n\r\n\r\n100 евро\r\n2998,1356\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, за неделю обвалился курс продажи и покупки доллара наличкой, а евро подорожал.\r\nТем временем Всемирный банк заявил, что рост экономики в Украине замедлился, а Национальный банк от покупки перешел к продаже валюты на межбанке.\r\nКроме гото, в Нацбанке заявили, что задержка финансирования Международного валютного фонда усиливает уязвимость экономики Украины. Обнародованный в апреле макроэкономический прогноз НБУ предусматривал постепенное замедление инфляции до 6,3% на конец 2019 и 5,0% на конец 2020 года.