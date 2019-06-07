Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами

Полицейский на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка в Конотопе Сумской области.\r\nОб этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\nСогласно сообщению, в пятницу в 18:30 полицейский на служебном авто сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу на ул. Успенско-Троицкой.\r\nРебенок госпитализирован.\r\n\r\nПравоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.\r\nСледствие проводят следователи Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.\r\nМесто ДТП.Фото: Наталья Науменко\/Facebook\r\nВодитель прошел осмотр, он трезв.\r\nНа данный момент водитель находится под стражей, следственные действия продолжаются.\r\nКак сообщали Українськi Новини, умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом.\r\nГБР начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.\r\n4 июня начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Дмитрий Ценов подал в отставку и попросил направить его в зону проведения операции Объединенных сил. Ценов будет отвечать за службу на блокпостах в ОСС.