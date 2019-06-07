Полицейский сбил 10-летнего ребенка на служебном автомобиле под Сумами

Полицейский на служебном автомобиле сбил 10-летнего ребенка в Конотопе Сумской области.

Об этом говорится в сообщении на странице пресс-секретаря прокурора Сумской области Натальи Науменко в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, в пятницу в 18:30 полицейский на служебном авто сбил 10-летнего мальчика, который переходил дорогу на ул. Успенско-Троицкой.

Ребенок госпитализирован.

Правоохранители начали уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Следствие проводят следователи Государственного бюро расследований (ГБР) под процессуальным руководством прокуратуры Сумской области.

Место ДТП.Фото: Наталья Науменко/Facebook

Водитель прошел осмотр, он трезв.

На данный момент водитель находится под стражей, следственные действия продолжаются.

Как сообщали Українськi Новини, умер 5-летний ребенок, раненный полицейскими под Киевом.

ГБР начало расследовать попытку сокрытия убийства полицейскими 5-летнего мальчика в Переяслав-Хмельницком Киевской области.

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