Мінекономіки дозволив ЦВК робити закупівлі без оголошення тендеру при підготовці до виборів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі дозволило Центральній виборчій комісії укладати прямі договори для підготовки до позачергових виборів Верховної Ради.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"Мінекономрозвитку дозволило ЦВК укладати прямі договори для підготовки до позачергових парламентських виборів. Набрав чинності наказ Мінекономрозвитку, який дозволяє Центральній виборчій комісії тимчасово розбивати великі закупівлі на малі й укладати прямі договори (без оголошення тендеру)", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, ЦВК має можливість замість проведення тривалих відкритих торгів, які мають ризик бути завершеними вже після 21 липня, оперативно укласти необхідні договори та оприлюднити інформацію про них у системі закупівель Prozorro.

Водночас Мінекономіки надало ЦВК офіційне роз'яснення про те, що норми закону "Про державні закупівлі" не поширюються на виготовлення бланків документів, що мають спеціальні елементи захисту, а також бланків документів суворої звітності (виборчі бюлетені).

"Не може бути жодних сумнівів у тому, що ЦВК друкує саме бланки документів, а не самі документи. Отже, у ЦВК немає необхідності проводити відкриті торги на закупівлю послуги друкування бюлетенів", - йдеться в повідомленні.

Мінекономіки підкреслює, що на сьогодні ЦВК має всі інструменти для своєчасної та якісної підготовки до позачергових виборів депутатів Ради 21 липня.

Як повідомляли Українські Новини, Мінекономіки спростило процедуру держзакупівель на позачергові вибори Ради.

Тим часом, ЦВК встигає надрукувати бюлетені на 10 днів пізніше дати голосування.

Раніше ЦВК розповів, хто увійде до складу окружкомів на позачергових виборах Ради.