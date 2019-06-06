підписатися на розсилку
26.55 27
29.6 30.4
˟
06 червня 2019, четвер, 23:45 10
Силові структури 2019-06-07T00:00:01+03:00
Українські Новини
Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом

Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом

Голова Національної поліції Сергій Князєв.
Голова Національної поліції Сергій Князєв.

Голова Національної поліції Сергій Князєв замислювався про відставку через підозру двох поліцейських у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це він сказав в ефірі телекомпанії "Студія 1+1", передають Українські Новини.

"Так (думав)", - сказав Князєв.

При цьому він повідомив, що є офіцером і головним завданням вважає притягнення винних у вбивстві до кримінальної відповідальності.

Князєв повідомив, що відчуває сором, коли бачить дитячі іграшки біля МВС, куди їх приносять звичайні люди в знак пам'яті загиблого хлопчика.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не мають наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Київській області.

Раніше Аваков вимагав терміново передати в суд справа про вбитого поліцейськими хлопчика.

ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика, якого поранили в голову.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини.

Більше новин про: Нацполіція сергій князєв Відставка Вбивство дитини в Переяслав-Хмельницькому

Архів
Новини
Зеленський повторно запропонує звільнити Полторака, Клімкіна, Грицака і Луценка наступного тижня 23:54
Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом 23:45
Досить кокетувати в вишиванках: Ківа розповів, чому пішов за списками "Опозиційної платформи – За життя" 23:15
Двоє водіїв загинули під колесами вантажівки на трасі Київ-Чернігів 22:45
Масштабний бунт ув'язнених у П'ятихатській колонії розслідує Нацполіція 22:15
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Мінрегіонбуд має бути ініціатором врегулювання питання КП "Вода Донбасу", - Ольга Бабій 10:22
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
Кабмін прийняв постанови, необхідні для запуску ринку електроенергії з 1 липня 13:22
Олена Зеленська. Фото: instagram.com/olenazelenska
Дружина Зеленського покрасувалася в Брюсселі з сумкою майже за $300 19:50
більше новин
АП і ДУС не орендували плазми і сервери для ситуаційної кімнати Порошенка 10:25 Документ
Не відкривати вогонь у відповідь: заява Кучми про перемир'я викликала шквал критики 23:15
ГПУ висунула підозру Ющенку через "Межигір'я", - Лещенко 06:40
Кабмін змінив методику формування цін на газ для населення 13:55
Аваков назвав 5 осіб, яких треба притягнути до відповідальності за смерть дитини під Києвом 14:07
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok