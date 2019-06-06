Князєв зізнався, що думав про відставку через вбивство 5-річного хлопчика під Києвом

Голова Національної поліції Сергій Князєв замислювався про відставку через підозру двох поліцейських у вбивстві 5-річного хлопчика в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Про це він сказав в ефірі телекомпанії "Студія 1+1", передають Українські Новини.

"Так (думав)", - сказав Князєв.

При цьому він повідомив, що є офіцером і головним завданням вважає притягнення винних у вбивстві до кримінальної відповідальності.

Князєв повідомив, що відчуває сором, коли бачить дитячі іграшки біля МВС, куди їх приносять звичайні люди в знак пам'яті загиблого хлопчика.

Як повідомляли Українські Новини, Князєв і міністр внутрішніх справ Арсен Аваков не мають наміру йти у відставку через вбивство поліцейськими 5-річного хлопчика у Київській області.

Раніше Аваков вимагав терміново передати в суд справа про вбитого поліцейськими хлопчика.

ДБР розслідує спробу приховування вбивства поліцейськими 5-річного хлопчика, якого поранили в голову.

Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві дитини.