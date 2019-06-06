Масштабный бунт заключенных в Пятихатской колонии расследует Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции 6 июня начали расследовать бунт заключенных в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области, который произошел 5 июня. \r\nОб этом сообщает пресс-служба Управления Нацполиции в Днепропетровской области.\r\n"Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.392 (действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений) Уголовного кодекса", - сообщили в ведомстве.\r\nВ рамках статьи будут проведены необходимые следственные мероприятия, проанализирована и дана оценка действиям виновников событий.Заключенные протестовали против условий содержания.\r\nВсего в бунте приняли участие около 100 заключенных, которые жгли свои матрацы.\r\nКак сообщали Українські Новини, бунт заключенных произошел в Пятихатской колонии в Днепропетровской области 5 июня.\r\nРанее массовый бунт заключенных прошел в Одесской колонии №51.\r\nВ результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.\r\nА в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.