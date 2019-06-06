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06 июня 2019, четверг, 21:57 9
Силовые структуры 2019-06-06T22:16:36+03:00
Українські Новини
Масштабный бунт заключенных в Пятихатской колонии расследует Нацполиция

Масштабный бунт заключенных в Пятихатской колонии расследует Нацполиция

Сотрудники Национальной полиции 6 июня начали расследовать бунт заключенных в Пятихатской колонии строгого режима в Днепропетровской области, который произошел 5 июня. 

Об этом сообщает пресс-служба Управления Нацполиции в Днепропетровской области.

"Следственным управлением открыто уголовное производство по ч.1 ст.392 (действия, дезорганизующие работу исправительных учреждений) Уголовного кодекса", - сообщили в ведомстве.

В рамках статьи будут проведены необходимые следственные мероприятия, проанализирована и дана оценка действиям виновников событий.

Заключенные протестовали против условий содержания.

Всего в бунте приняли участие около 100 заключенных, которые жгли свои матрацы.

Как сообщали Українські Новини, бунт заключенных произошел в Пятихатской колонии в Днепропетровской области 5 июня.

Ранее массовый бунт заключенных прошел в Одесской колонии №51.

В результате беспорядков были ранены 4 сотрудника колонии.

А в Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим.

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