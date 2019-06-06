По делу о коррупции в "оборонке" допросили Сытника, Углаву и руководителя детективов Калужинского

Правоохранительные органы допросили директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, первого замдиректора НАБУ Гизо Углаву и руководителя детективов бюро Андрея Калужинского по делу о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.

Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"Да, Сытник и Углава, а также Калужинский вызывались на допрос", - сказал он.

По его словам, они дали показания по делу о возможном сокрытии злоупотреблений детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура сообщила о подозрении детективу НАБУ по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода.

Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате.

Ранее говорилось о аудите "Укроборонпрома": технику списывают из-за "коррозии металла", а убытков накопилось на миллионы.

Ранее блогеры пробрались на территорию государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод". и опубликовали видео оттуда в соцсетях.