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06 июня 2019, четверг, 15:43 99
Силовые структуры 2019-06-06T15:43:10+03:00
Українські Новини
По делу о коррупции в "оборонке" допросили Сытника, Углаву и руководителя детективов Калужинского

По делу о коррупции в "оборонке" допросили Сытника, Углаву и руководителя детективов Калужинского

Правоохранительные органы допросили директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника, первого замдиректора НАБУ Гизо Углаву и руководителя детективов бюро Андрея Калужинского по делу о возможных злоупотреблениях детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.

Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Юрий Луценко, передают Українськi Новини.

"Да, Сытник и Углава, а также Калужинский вызывались на допрос", - сказал он.

По его словам, они дали показания по делу о возможном сокрытии злоупотреблений детективов НАБУ в ходе расследования дел о коррупции в оборонном секторе.

Как сообщали Українськi Новини, Генпрокуратура сообщила о подозрении детективу НАБУ по делу о растрате средств Харьковского бронетанкового завода.

Экс-директору Харьковского бронетанкового завода и его заму сообщили о подозрении в растрате.

Ранее говорилось о аудите "Укроборонпрома": технику списывают из-за "коррозии металла", а убытков накопилось на миллионы.

Ранее блогеры пробрались на территорию государственного предприятия "Харьковский бронетанковый завод". и опубликовали видео оттуда в соцсетях.

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